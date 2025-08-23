Prefeitura implanta melhorias no trânsito da rua Tamotsu Iwasse, no Jardim Presidente Dutra





Após análises que apontaram a ocorrência frequente de acidentes na rua Tamotsu Iwasse, no Jardim Presidente Dutra, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), iniciou nesta sexta-feira (22) uma série de intervenções no viário local. As ações incluem a instalação de novos semáforos, implantação de faixas de pedestres e mudanças no sentido de direção de algumas vias.

No cruzamento da rua Tamotsu Iwasse com a rua Andrelândia foi instalado um conjunto semafórico. Além disso, a rua Andrelândia passou a ter mão única no sentido da rua Santa Maria, exigindo atenção dos motoristas que estavam acostumados a trafegar em ambos os sentidos.

Já no encontro da rua Tamotsu Iwasse com a rua Bapendi foi implantado um conjunto semafórico com estágio para pedestres, além da sinalização de faixas de travessia e a mudança do sentido da via, que agora passa a ser mão única.

Acidentes

As alterações foram definidas a partir de dados do monitoramento do sistema Infosiga, que apontaram a ocorrência de diversos sinistros nesses dois pontos da rua Tamotsu Iwasse. Entre 2022 e 2025, foram registrados 16 sinistros não fatais e duas mortes, envolvendo choques entre veículos e atropelamentos.

A SEMOB acompanhará o funcionamento das mudanças realizadas com o objetivo de realizar os ajustes necessários e garantir mais segurança e fluidez ao tráfego de veículos e pedestres.