Prefeitura leva projeto Juventude na Escola para alunos da Cidade Seródio





Nesta sexta-feira (22) a Prefeitura de Guarulhos promoveu o projeto Juventude na Escola para cerca de 250 estudantes, do 6º ano do ensino fundamental II ao 3º ano do ensino médio, da EE Carmina Mendes Seródio, localizada no bairro Cidade Seródio. A ação da Subsecretaria da Juventude visa a orientar e informar os alunos sobre diversos temas como cidadania, saúde mental, empregabilidade, acessibilidade, combate ao alcoolismo e drogas, cultura, entre outros, na própria instituição de ensino.

“Mais um Juventude na Escola que foi simplesmente incrível. Todo mês este projeto chega em diferentes escolas de Guarulhos e hoje, pela primeira vez, aterrissamos no Carmina Mendes. Ouvir os professores elogiando a ação foi de arrepiar. Gratidão ao nosso prefeito Lucas Sanches, que acredita e apoia de verdade a juventude, e à nossa equipe que faz tudo acontecer — porque aqui ninguém caminha sozinho”, destacou o subsecretário Joas Rodrigues de Melo.

A importância do evento para a comunidade escolar foi observada pela diretora da instituição de ensino, Thainá Maria Cerpa. “É uma ação para a transformar vidas. Nós estamos cotidianamente com os alunos e sentimos que os estudantes querem mais dinamismo e vivacidade. Este projeto vai ficar na memória deles, abre horizontes e os estimula a sonhar mais”, disse Thainá.

Interatividade

O evento contou com uma programação diversificada que inclui as palestras interativas Vota Juventude, sobre cidadania, democracia, importância do voto e Juventude Acolhedora, sobre saúde mental, prevenção à depressão e ao suicídio.

Por meio de parceria com secretarias municipais, os jovens foram contemplados com palestras sobre empregabilidade; inclusão e acolhimento de pessoas com deficiência (Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão); tecnologia, sistemas computacionais e IA (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação); empregabilidade, entrevista de emprego (Desenvolvimento Econômico e Trabalho); música e arte (Cultura e Turismo); proteção animal (Subsecretaria de Proteção Animal) e prevenção ao uso de álcool no trânsito e prevenção às drogas (Segurança Urbana). Um dos pontos altos do evento foram as apresentações do trabalho desenvolvido pelo canil da CGM e a do DJ Menezes, da Secretaria de Cultura.

Aos 14 anos, Ketany Vitória Pedroso é aluna do 9º ano. Ela vive com a mãe e dois irmãos em uma comunidade do bairro. “Achei bem legal a palestra sobre depressão e acho-a muito necessária. A gente estava precisando ouvir sobre isso e as palavras de conforto porque os jovens estão meio depressivos pela falta de apoio de suas famílias”, disse a jovem que pretende cursar psicologia no futuro.

Por sua vez, Miguel Monteiro Fontes, de 16 anos, assistiu a palestra sobre proteção animal e a apresentação do canil da GCM. “Foi muito boa a explicação sobre como devemos cuidar e tratar nossos animais. Falaram sobre doenças de animais que não conhecia”, contou o estudante, que apreciou a ação dos GCMs com o cão. “Nunca tinha visto o canil e as simulações. Ela mostrou como o cachorro ajuda policiais no dia a dia”, completou o estudante do 1º ano do ensino médio que vislumbra fazer faculdade de mecatrônica.