Prefeitura inicia novas turmas do curso de preparação de servidores para a aposentadoria





Nesta quinta-feira (21), a Secretaria de Gestão, através da Escola de Administração Pública (ESAP) da Prefeitura de Guarulhos, realizou a aula inaugural para 110 servidores da segunda edição do Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento (Prepara), no Adamastor. A proposta é preparar os funcionários públicos para a aposentadoria por meio de estímulos a novos projetos de vida, além de esclarecer seus direitos sociais e previdenciários.

Representando o secretário de Gestão, Armando Tavares Neto, o secretário-adjunto da pasta, Elias Moraes Neto, saudou as participantes. “O Prepara atende a servidores públicos municipais que estão próximos da aposentadoria. Com o fim da carreira profissional na Prefeitura, esses servidores necessitam de uma atenção especial, já que passarão por grandes mudanças em suas vidas e rotinas, exigindo novas referências nessa nova fase. Nesse sentido, o programa fornece informações atualizadas sobre assuntos previdenciários, prepará-los para a mudança de rotina e oferecer apoio por meio de uma equipe de psicologia e assistência social”, ressaltou Elias.

Segundo o gestor, a iniciativa faz parte do Programa de Qualidade de Vida do Servidor e conta com o apoio do prefeito Lucas Sanches. “Em seu plano de governo, o prefeito assume o compromisso de investir na capacitação dos servidores, oferecendo treinamentos e cursos que contribuam para o aprimoramento de suas competências e habilidades, inclusive nesta fase tão importante da vida profissional”, afirmou.

O curso é dividido em módulos, com 14 aulas semanais presenciais, que abordam assuntos como saúde mental e social, direito e dúvidas previdenciárias, educação financeira, empreendedorismo, qualidade de vida, envelhecimento, tecnologia, novas formas de viver e projetos de vida.

O interesse dos funcionários públicos pelo Prepara cresceu, de acordo com a coordenadora da Esap, Renata Grota. “A procura pelo curso tem sido enorme, o que nos motivou a aumentar o número de vagas, que antes era de 80, e mesmo assim há fila de espera. Isso demonstra o interesse dos servidores em se prepararem para este novo ciclo e a importância do programa para que isso ocorra de forma segura”, disse Renata, acrescentando desejar uma aposentadoria tranquila e com novas perspectivas de vida aos participantes.

Aos 54 anos, a agente de administração Simone Vannucci Nunes Avanzi, que atua no Departamento de Assuntos Aeroportuários, revelou a satisfação em participar do curso. “Fico muito feliz em iniciar hoje a aula do Prepara. Estar com outros servidores vivenciando as mesmas expectativas de transição é muito reconfortante, pois percebemos que não estamos sozinhos”, disse Simone.

A agente de administração destacou ainda a importância do programa “A iniciativa da Esap em dar este acolhimento todo especial para esta fase de transição em que estamos é de grande importância para pisarmos com mais firmeza neste novo advento futuro, a aposentadoria. Com o Prepara nos permitamos ser felizes em colher os frutos de anos de labuta, os quais tanto aguardamos e merecemos”, observou Simone.

O curso é coordenado pela Esap, integrante do Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Esap pelo telefone (11) 2408-1183 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]