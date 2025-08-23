Prefeitura de Guarulhos realiza sonho de 255 famílias com entrega de títulos de propriedade





Na manhã deste sábado (23), em cerimônia no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo), a Prefeitura de Guarulhos realizou a entrega de títulos de propriedade para 255 famílias que, por anos, haviam perdido as esperanças de regularizar seus imóveis. A iniciativa integra o Programa A Casa é Minha, coordenado pela Secretaria de Habitação, e abrange desta feita cinco áreas do município: Condomínio de Interesse Social Flórida (168 famílias), Jardim Miranda (50), Jardim Olga (38), Jardim Lenize (12) e Gopoúva (uma família).

Durante a entrega, o prefeito Lucas Sanches fez questão de ressaltar o trabalho árduo de todos para tornar esse momento possível. “Hoje estamos entregando 255 títulos de propriedade. A gente tem cobrado da secretaria meta, resultado e datas. E por isso que a gente chega hoje podendo finalmente fazer esta entrega. Que bom que hoje o sonho de vocês está sendo realizado”, enalteceu emocionado.

Por sua vez, o vice-prefeito Thiago Surfista destacou a importância desse momento único. “Todo evento em que entregamos ou inauguramos algo é importante para nós, mas este, em particular, é mais especial. Muitos de vocês esperam há mais de dez anos por isso. Hoje, vamos dar dignidade a vocês, porque isso não é um simples papel, é a paz, é a segurança de saber que esta casa é, de fato, sua”, enfatizou.

Já o secretário de Habitação, Anistaldo Luiz Lopes da Silva, também comentou o simbolismo do dia. “Hoje é um dia muito importante. No último dia 21 de agosto celebramos o Dia Nacional da Habitação e não poderíamos deixar de comemorar o mês da Habitação de maneira tão significativa. Estamos entregando títulos de regularização para 255 famílias, em cinco bairros diferentes. E isso vai além de um simples documento. É o direito de viver em uma morada digna, com a certeza de que, como diz o programa do governo Lucas Sanches, vocês agora podem dizer – a casa é minha”.

De acordo com a Secretaria de Habitação, com essa entrega as famílias agora têm a certeza de que suas residências são legalmente reconhecidas e protegidas, garantindo não apenas a propriedade, mas também um futuro mais seguro e estável.

A Prefeitura de Guarulhos continua firme em seu compromisso de promover a regularização fundiária, oferecendo dignidade e qualidade de vida para todos os seus cidadãos.