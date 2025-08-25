GCM de Guarulhos desmonta cativeiro ilegal e recupera 20 aves silvestres





A GCM (Guarda Civil Municipal) de Guarulhos é aliada dos animais silvestres. Na Vila São João Batista, agentes da Inspetoria Ambiental desmontaram um cativeiro ilegal e apreenderam 20 aves silvestres das espécies coleirinha (10), picharro (6), canário-da-terra (2) e galo-de-campina (2). Os pássaros estavam expostos em gaiolas, sem as devidas licenças e autorizações do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). O criminoso foi preso e as aves receberam cuidados veterinários do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP).