Termina hoje o prazo para escolher o melhor desenho da onça-pintada Tiana, nova mascote dos JEM





Que tal ajudar a escolher o melhor desenho da Tiana, nova mascote dos Jogos Escolares Municipais (JEM)? Até esta segunda-feira (25), os guarulhenses podem acessar a postagem disponível no Instagram da Prefeitura de Guarulhos em https://www.instagram.com/p/DNse-J-YhAu/?igsh=NXNpeHdlNTgweTJt e votar em um dos três desenhos criados pelos alunos das escolas da rede municipal para homenagear Tiana.

Moradora do Zoológico de Guarulhos desde os seis meses de vida, a onça-pintada morreu em janeiro passado, depois de dezessete anos repletos de cuidados, amor e histórias para contar. Hoje Tiana faz parte da história da cidade, uma embaixadora da biodiversidade e símbolo da luta pela preservação das espécies.

Ao todo, mais de 115 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos se empenharam na criação dos desenhos, esbanjando criatividade, protagonismo e expressão artística em criações autênticas.

Depois da pré-seleção feita na escola e da curadoria realizada pela Secretaria de Educação, a votação final ficou os desenhos dos alunos Luz Mariana, da EPG Pixinguinha, Laura Cardoso Oliveira, da EPG Benedito Vicente de Oliveira, e Henrique Barbosa Del Busso, da EPG Virgilina Serra de Zoppi

Faça parte desse momento tão especial para as crianças, jovens e adultos estudantes das escolas da rede municipal. Vote e participe!