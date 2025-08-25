Guarulhos recebe carreta do programa O Caminho da Capacitação nesta terça-feira, no Pimentas





A Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, em parceria com o Fundo Social de São Paulo, viabilizou a chegada nesta terça-feira (26) da carreta do programa estadual O Caminho da Capacitação, que é estruturada como verdadeira sala de aula sobre rodas para promover cursos gratuitos e de qualidade. O local escolhido na cidade é na rua Padre Dorindo de Oliveira Matias, 193, no Sitio São Francisco, região do Pimentas, e o curso a ser ministrado é o de Pet: banho e tosa para cães de pequeno e médio porte.

O programa é voltado para pessoas a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social, incluindo desempregados, beneficiários de programas sociais e mulheres chefes de família. Alguns cursos também estão disponíveis para jovens a partir de 16 anos. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no site www.cursofussp.sp.gov.br.

A primeira-dama de Guarulhos e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, ressaltou a importância da ação para o município. “Estamos muito felizes em receber o Caminho da Capacitação em Guarulhos. Essa é uma oportunidade real de aprendizado e de geração de renda para muitas famílias, fortalecendo ainda mais as políticas de inclusão social na nossa cidade”.

Estrutura

No veículo são oferecidas aulas práticas, estrutura completa e capacitação em áreas que geram renda e empregabilidade, como Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda, Tecnologia e Inovação e Indústria. Cada curso é ministrado por especialistas do Centro Paula Souza, garantindo aprendizado de excelência e certificado oficial de conclusão. Em Guarulhos o curso será o voltado para os pets, com banho e tosa para cães de pequeno e médio porte.

Esse programa conta com a união de forças do Qualifica SP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa amplia o alcance e a diversidade das formações, abrindo portas para que cada vez mais pessoas conquistem independência financeira, valorizem seus talentos e transformem sua própria realidade e a de suas famílias. Até o momento, O Caminho da Capacitação já promoveu a formação de 3.273 alunos, de 64 cidades.