Terminal Pimentas recebe ação de conscientização sobre direitos e inclusão de pessoas com deficiência





Na última sexta-feira (22) uma equipe da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou uma ação de conscientização e orientação sobre inclusão das pessoas com deficiência (PCDs) no Terminal de Ônibus Pimentas. A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência “Construindo uma Cidade Mais Inclusiva”, que prossegue nesta terça-feira (26), às 11h, com uma roda de conversa sobre inclusão e acolhimento de PCDs para professores, pais e alunos da EPG Amador Bueno, no Taboão.

“Nosso objetivo é levar informação e conscientização aonde as pessoas estão para que a inclusão seja uma prática cotidiana. Cada ação serve para garantir que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados em todos os espaços da cidade”, afirmou a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia.

Com uma placa contendo o novo símbolo de acessibilidade, os funcionários da pasta entregaram à população panfletos sobre os serviços oferecidos pela administração municipal e apresentaram o cordão de girassol usado para identificar pessoas com deficiências ocultas e não visíveis externamente, e o de quebra-cabeça, para identificar pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ceci Maria dos Santos, de 59 anos, estava acompanhada do neto Guilherme, de 8 anos, que foi diagnosticado com TEA. “Quando pegamos ônibus com ele, as pessoas não dão lugar. Não respeitam o direito dele. Elas precisam entender que tem o cartaz nas cadeiras amarelas para as pessoas com deficiência”, contou a moradora da Vila Real, que considera campanhas de conscientização sobre direitos de PCDs muito necessárias.

A importância de realizar ações descentralizadas em bairros distantes do Centro foi lembrada pela moradora de Bonsucesso, Luciana Cabral Ramos, de 42 anos. “É muito importante ações assim, principalmente em bairros carentes de informação. Guarulhos tem avançado na questão de acessibilidade e a sociedade precisa ter informações sobre as deficiências porque antes se excluía as pessoas deficientes, que não tinham visibilidade porque não tinham informação. Hoje com as mídias podemos ter mais acesso às informações e ao conhecimento”, disse Luciana, que atua na área da educação.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.