Fundo Social de Guarulhos leva serviços ao Pop Rua Jud no Teatro Adamastor





A Coordenadoria do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos participou do Pop Rua Jud, realizado nos dias 20, 21 e 22 de agosto, no Teatro Adamastor, levando acolhimento e cuidados a quem mais precisa.

Durante os três dias de evento, mais de 350 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social receberam atendimento. Graças ao apoio de colaboradores e professores dos cursos do Fundo Social, foram oferecidos serviços gratuitos de manicure, maquiagem, cabeleireiro e barbeiro, momentos que proporcionaram autoestima, bem-estar e dignidade aos participantes.

Outro destaque foi o Varal Solidário, que disponibilizou mais de 800 peças de roupas e calçados, permitindo que cada pessoa escolhesse os itens de acordo com suas necessidades.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Caroline Sanches, falou da importância da iniciativa. “O Pop Rua é uma oportunidade de olhar para essas pessoas com respeito e carinho. Nosso objetivo é oferecer não apenas serviços, mas acolhimento e dignidade, mostrando que todos merecem cuidado e atenção”.

O Pop Rua reúne, em um só espaço, serviços e ações que contribuem para a inclusão social e o cuidado com a população em situação de rua. A participação do Fundo Social reforça o compromisso da Prefeitura de Guarulhos em promover solidariedade e transformar vidas.