Saúde Toda Hora realiza mais de 1,8 mil atendimentos no último sábado





No último sábado (23) a Prefeitura de Guarulhos registrou 1.875 atendimentos com a abertura das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Tranquilidade, Novo Recreio, Haroldo Veloso e Nova Cidade, que ofereceram uma série de serviços voltados à promoção da saúde da população e à prevenção de doenças. A ação faz parte do programa Saúde Toda Hora, que tem como objetivo ampliar o acesso aos cuidados primários fora dos dias úteis, facilitando o atendimento a quem não consegue comparecer durante a semana.

Durante o atendimento foram realizadas 145 consultas médicas, 22 consultas odontológicas e 320 atendimentos de enfermagem. Também foram feitas 163 coletas de Papanicolau, exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Na área da imunização, 241 vacinas foram aplicadas, sendo de rotina (136), dengue (11) e influenza (94).

Outro destaque da ação foi a realização de 538 testes rápidos para diagnóstico de HIV (136 exames), sífilis (134), hepatites B (134) e C (134), além de 58 buscas ativas de sintomáticos respiratórios. As equipes também promoveram 10 atividades coletivas com a participação de 151 pessoas, realizaram 145 atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família. As farmácias das unidades somaram 92 atendimentos ao longo do dia.

O programa Saúde Toda Hora segue nesse último sábado do mês (30), com a abertura de mais quatro UBS: Flor da Montanha, Cidade Martins, Marinópolis e Jardim Jacy, que funcionarão das 8h às 16h. A Secretaria da Saúde reforça a importância da participação da população nessas ações, que contribuem para a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e a melhoria da qualidade de vida.