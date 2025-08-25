UNG promove doação de sangue, vacinação e exames de vista gratuitos





Na próxima quinta-feira (28), a Universidade Guarulhos (UNG) realiza a campanha Doe Sangue, Doe Vida, além de ações de cuidado à saúde, com exames de vista gratuitos e vacinação contra gripe e HPV. As iniciativas são abertas ao público e acontecem das 9h às 17h, no prédio G da Instituição, localizado na Rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida.

Em parceria com o Hemocentro São Lucas, a campanha tem como objetivo reforçar os estoques de sangue e estimular a solidariedade da comunidade. Para quem pretende doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar acima de 53 quilos. Menores de idade só podem participar mediante autorização assinada pelo responsável legal. Pessoas que receberam a vacina Coronavac precisam aguardar 48 horas. Para as demais vacinas, o intervalo é de sete dias. Quem fez tatuagem ou piercing deve esperar 12 meses. Para garantir o horário de atendimento, os interessados podem preencher previamente o formulário de inscrição https://forms.office.com/r/FsHZctY6ZY?origin=lprLink.

Além da doação de sangue, a programação inclui serviços de saúde. A ótica Shine oferece exames de vista e descontos em armações. Ainda há vacinação contra a gripe, destinada a pessoas a partir de seis meses de idade, e contra o HPV, direcionada a crianças e adolescentes de 9 a 19 anos.

Para todas as ações, é obrigatório apresentar documento com foto. Também é importante lembrar que os maiores de idade vacinados no mesmo dia não podem realizar a doação de sangue.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, destaca a importância das ações para a população. “A doação de sangue é um gesto simples que pode fazer toda a diferença para quem precisa. Já a oferta de serviços, como o exame de vista e as vacinas, reforça nosso compromisso em cuidar da comunidade de forma prática e acessível”, informa.