Prefeitura moderniza sistema de drenagem em rua do Sítio São Francisco





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), iniciou nesta segunda-feira (25) a implantação de uma nova tubulação na rua 8B, no Sítio São Francisco. A obra, supervisionada pela Regional Pimentas, tem como objetivo a construção de uma galeria de águas pluviais mais eficiente.

Segundo a Regional, devido à localização em um ponto mais baixo do bairro e à falta de um sistema de drenagem adequado, a rua recebia grande volume de águas pluviais provenientes da parte mais alta da região, o que comprometida a via, que frequentemente se transformava em um córrego.

A nova estrutura permitirá o escoamento da água de forma mais ágil e segura. Após a conclusão da galeria de águas pluviais, a rua 8B também receberá pavimentação com piso intertravado.

Com o trabalho das oito regionais da SAR, a Prefeitura de Guarulhos reforça seu compromisso de aprimorar a infraestrutura urbana e realizar ações que trazem benefícios diretos à população.