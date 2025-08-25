Moradores do Água Azul visitam o Horto Florestal de Guarulhos





A Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, em parceria com a empresa ISA Energia do Brasil, realizou no sábado (23), uma trilha monitorada no Horto Florestal – Reserva Biológica Burle Marx, localizado na região do bairro Água Azul.

Participaram das atividades moradores dos arredores do horto, que percorreram o local acompanhados por educadores ambientais da Prefeitura. Em um trajeto de aproximadamente 1,5 km, os participantes conheceram a biodiversidade da reserva, que é uma unidade de proteção integral.

Durante o trajeto pela reserva biológica, os participantes conheceram os exemplares da samambaia-açu, também conhecida como xaxim, que o local abriga. A espécie é considerada um fóssil vivo das florestas pré-históricas e de importância fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas florestais.

A espécie é protegida por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, desde 2001, que proibiu sua exploração. Antigamente, o xaxim era utilizado como vasos para plantio.

Durante a visita também conheceram as estufas do horto, onde são produzidas mudas de árvores nativas utilizadas na arborização urbana. O objetivo da ação foi conscientizar a comunidade local sobre a importância da biodiversidade.

O Horto Florestal de Guarulhos não é aberto ao público por se tratar de uma reserva biológica. Somente visitas monitoradas podem ser realizadas no local. Para mais informações, entrar em contato por meio do telefone 2482-1667.