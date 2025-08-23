UNG une ensino inovador, pesquisa e compromisso social em 55 anos de história





A Universidade Guarulhos (UNG) celebra 55 anos de trajetória reafirmando seu compromisso em formar profissionais preparados para o futuro, com uma atuação que combina inovação acadêmica, excelência científica e impacto social. Os campi, em Guarulhos e Itaquaquecetuba, contam com infraestrutura completa, incluindo 56 laboratórios, seis clínicas de saúde, um centro de Equoterapia com atendimento gratuito pelo SUS e dois Núcleos de Práticas Jurídicas, que unem aprendizado prático ao atendimento à comunidade.

O corpo docente é formado por profissionais experientes e pesquisadores de renome internacional. A instituição aposta em metodologias inovadoras, estágios supervisionados, garantindo uma formação educacional sólida, empreendedora e socialmente engajada.

Um exemplo dessa abordagem é o Ser Experience, iniciativa do Projeto de Aprendizagem Ubíqua, que recebe alunos de diversas instituições de ensino do Brasil para intercâmbios acadêmicos no campus Centro. A experiência une pesquisa, tecnologia avançada e a expertise dos educadores, proporcionando vivências transformadoras nas áreas de Odontologia e Medicina Veterinária.

Pioneira e líder em programas stricto sensu, a UNG possui conceito 6 na CAPES, resultado que comprova a relevância da produção científica desenvolvida na instituição. A universidade possui em seu corpo docente pesquisadores listados entre os mais influentes do mundo, de acordo com o ranking internacional da Universidade de Stanford. E reafirma sua força na pesquisa ao conquistar o Prêmio “Jovem Biotecnológico”, com um estudo desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas (NPDN).

A universidade também se destaca em incentivar ações sociais e culturais, sendo reconhecida com prêmios como o Selo de Instituição Socialmente Responsável (ABMES), pelo projeto Limpa Brasil, e o Prêmio Ponte para o Trabalho, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), por promover à inserção de estudantes no mercado de trabalho. O campus Centro vem sediando iniciativas como o Festival Guarulhos de Todos Nós, que apoia a produção de artistas regionais e mantém o Projeto Educare, que recebe encontros de educadores e aproxima escolas e estudantes do universo acadêmico.

Para o reitor da Universidade, professor Yuri Neiman, o jubileu de 55 anos da UNG, celebra conquistas e enfatiza o compromisso educacional e social da instituição. “A UNG é um espaço de transformação social, com ensino de qualidade que amplia oportunidades, incentiva a pesquisa e prepara nossos alunos para os desafios reais do mercado de trabalho”, conclui.