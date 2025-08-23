Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos negocia PLR com até 19% de aumento





O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região realizou, nos últimos dias, diversas assembleias de negociação da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) em diferentes empresas da base. Os diretores estiveram presentes em fábricas como Modine, Alumax, Fidelferro, Supeças e Alepeças, Partner e Replay Display.

Na Modine, que conta com 530 trabalhadores, o benefício terá aumento de 10% e será pago em duas parcelas. A assembleia foi conduzida pelo presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) e os diretores Elenildo Queiroz (Nildo), Jaciel Barbosa (Jassa), Josete Machado (Pepe), Márcia de Aquino, Daniel Araújo e Daniel Galdino, funcionário da própria empresa.

Na Alumax, cerca de 120 empregados serão contemplados, com reajuste de 19% em relação ao ano passado. A negociação contou com forte atuação da Comissão de Fábrica e a assembleia foi liderada pelo presidente Cabeça e os diretores Nildo Queiroz, Raquel de Jesus e Daniel Galdino.

Já nas empresas Supeças e Alepeças, que pertencem ao mesmo grupo e somam cerca de 50 trabalhadores, o benefício terá acréscimo de 9,1% e será pago em duas parcelas, previstas para setembro e outubro. A assembleia foi coordenada pelos diretores José Carlos (Chorão), José João da Silva (Jau), Antonio Francisco (Fala Mansa) e Delma Rocha.

Segundo Cabeça, a presença do sindicato é fundamental para garantir conquistas. “Esse benefício distribui renda e fortalece o poder de compra dos trabalhadores. A PLR também movimenta a economia. Nossa meta é assegurar o direito para 100% da categoria”, destacou.