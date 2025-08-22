Cata-Tralha atende Jardim Santa Mena e Jardim Flor da Montanha neste fim de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão pelas ruas dos bairros Jardim Santa Mena e Jardim Flor da Montanha neste sábado (23) e no domingo (24).

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos. Confira a programação

Sábado e domingo, dias 23 e 24/08

Jardim Santa Mena

Rua Adutora do Ururuquara, rua Ana Maria, rua Anice, rua Anésio, praça Augusta Folsta Bellinfante, praça Cabo Aílson Simões, praça Cabo Eutrópio Wilhelm de Freitas, rua Cabo Hélio Tomaz, rua Cabo Joaquim Severino, rua Cabo Moisés de Oliveira, rua Cabo Onofrio Correa de Oliveira Filho, rua Capitão Capelão Antônio Álvares da Silva, rua Conde D’Andrea, rua Condessa Amália, rua Conrado, rua Dom Macedo da Costa, praça Ercílio Ulian, rua Helena Maria, rua Isanor Furquim de Campos, rua Ivaiporã, viela Ival, rua Lacerdópolis, rua Leoberto Leal, rua Maria Aparecida, rua Maria Tereza, rua Max Wolff Filho, rua Mena, rua Moreira Sales, avenida Padre Noronha, rua Papillon, rua Pitanga, rua Rahal, viela Ripa, rua Roberto, rua Ronaldo, rua Roncador, rua Santa Cruz do Piauí, rua Segundo-Sargento Fernando Fontes, rua Segundo-Sargento Orlando Randi, rua Segundo-Sargento Sebastião da Costa Chaves, rua Segundo-Tenente Aluízio Farias, rua Segundo-Tenente Ary Rauen, rua Segundo-Tenente José Belfort de Arantes Filho, rua Segundo-Tenente Márcio Pinto, rua Segundo-Tenente Ruy Lopes Ribeiro, rua Serra, viela Sibéria, avenida Suplicy, travessa São Francisco de Paula, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Aquino Araújo, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Clério Bortolo, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Francisco Luiz Roberto Boening, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Francisco de Paula Lopes, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica João Soares de Faria, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Luiz Geraldo da Silva, rua Terceiro-Sargento-Aeronáutica Miguel de Souza Filho, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Nilo Moraes Pinheiro, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Ricardo Marques Filho, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Wilson Abel de Oliveira, praça Terceiro-Sargento-Aeronáutica Wilson Ramos, rua Ubiratã, viela Vanessa, rua Vera, viela Érico, avenida Timóteo Penteado N°1010 a 2400,

Jardim Flor da Montanha

Avenida Bartholomeu de Carlos, rua Cabo João Protzek, rua Cambuquira, rua Camilo, rua Corbélia, rua Dona Tecla, rua Edson de Souza, rua Eduardo, rua Elza, rua Felidioso, rua Formosa, rua Francisca Birle, rua Grandes Rios, rua Jorge Birle, rua Antônio Souza, rua Edson de Souza, rua José dos Santos, rua Santa Julia, rua Santa Rosalina, rua Vergilio, rua Mariza.