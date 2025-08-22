Festival de Sopas Ceagesp enfrenta o veranico com cardápio de sopas frias





Os apreciadores de sopas podem aproveitar uma novidade que o Festival de Sopas Ceagesp preparou para enfrentar a onda de calor, fora de hora, que chegou à cidade.

No cardápio especial desta semana, os consumidores podem saborear as sopas frias, com destaque para o tradicional Gaspacho, sopa fria de origem espanhola, e o creme de Moranga com gengibre, curry e leite de coco.

Só o Festival de Sopas Ceagesp oferece, todas as semanas, oito tipos de cremes e caldos, incluindo a famosa Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar.

Esta semana além das sopas frias são oferecidos oito novos sabores como a Sopa de Pernil com Malzebier, Sopa de Frutos do Mar, Sopa de Cebola, Sopa de Cebola Gratinada, Sopa Jardineira de Legumes com Shimeji, Caldo de Quenga, além da sopa surpresa.

O Festival de Sopas começou em 2009, quando foi comemorado os 40 anos da Ceagesp. Desde então, o Festival tornou-se um evento anual e tradicional nos meses mais frios do ano e é um dos programas gastronômicos mais esperados da cidade.

O Festival de Sopas Ceagesp sempre atrai, todos os anos, milhares de visitantes, de todos os cantos da cidade, do país e do mundo.

A maioria do público quer conhecer a famosa Sopa de Cebola, clássico da culinária francesa, adaptado para o Brasil, que é sucesso na Ceagesp há quase seis décadas. Mas acaba encontrando por lá muito mais sabores.

80 sabores

A Sopa de Cebola está presente em todas as semanas do Festival. Além dela, vários outros tipos diferentes de cremes e caldos, que vão mudando a cada semana, se fazem presente na mesa dos clientes. Até o final da temporada, serão servidos mais de 80 sabores e os frequentadores podem experimentar todos os tipos de sopa quantas vezes quiser.

Mil litros por noite

Todas as noites, são produzidos com muito trabalho e dedicação do pessoal da cozinha, cerca de mil litros de cremes e caldos. A base das sopas é preparada durante quase 12 horas num caldeirão gigante, de cerca de 200 litros. É preciso até um remo que garante a mistura uniforme para as receitas ficarem na medida certa.

Programação

O evento acontece de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até 31 de agosto. O horário é das 18h às 23h30. O cardápio do Festival de Sopas Ceagesp muda semanalmente.

O valor fixo, que dá direito a tomar todos as sopas, cremes e caldos quantas vezes quiser, é de R$ 69,50 por pessoa. Nesse valor, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, pimentas, entre outras opções.

As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte.

Festival de Sopas Ceagesp 2025

Quando: Até 31 de agosto (de quarta a domingo)

Horário: das 18h às 23h30

Quanto: R$ 69,50 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor. A partir de 11 anos, pagam o valor sem desconto. Bariátricos têm desconto de 20%.

Onde: No Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina – zona oeste da capital paulista)

Estacionamento (terceirizado): Portão 4 da Ceagesp (automóveis). Portão 2 (motos).

Mais informações: www.festivaisceagesp.com.br