Governo de SP lança painel de monitoramento de doenças de transmissão hídrica e alimentar





O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lançou o painel de monitoramento de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). A iniciativa reforça a transparência e o papel da vigilância epidemiológica ao disponibilizar informações de fácil acesso para a população.

O painel permite acompanhar, em tempo real, o número de surtos de DTHA no Estado, o total de pessoas doentes, a distribuição espacial, as prováveis fontes de contaminação (água, alimento ou ambos) e os principais fatores associados. Entre as doenças de transmissão hídrica e alimentar estão bactérias como Salmonella spp., Shigella spp. e E. coli; toxinas como Bacillus cereus; vírus como hepatite A, rotavírus e norovírus; e parasitos como Giardia lamblia.

LEIA TAMBÉM: Saúde de SP disponibiliza 14 painéis online com dados sobre vacinação, dengue e outras doenças

Em 2024, o Estado de São Paulo registrou 193 surtos de DTHA, com 3.684 pessoas doentes. Neste ano, já são 180 surtos e 2.251 casos notificados. O painel pode ser acessado no link: https://nies.saude.sp.gov.br/ses/publico/dtha.

Cuidados para prevenir Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA)

Evite contato com as águas de enchentes. Caso seja inevitável, permaneça o menor tempo possível na água ou na lama. Se a residência for atingida, não pise diretamente na água ou lama nem manuseie objetos contaminados. Proteja os pés e mãos com botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos.

Após o recuo da água, providencie a limpeza e desinfecção de ambientes, móveis, utensílios, roupas e demais objetos.

a) Ambientes, móveis e roupas: lave com água limpa e sabão. Em seguida, prepare uma solução diluindo um copo (200 ml) de água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%) em um balde de 20 litros de água. Umedeça um pano na solução e aplique nas superfícies, deixando-as secar naturalmente.

b) Utensílios domésticos (panelas, copos, pratos e objetos lisos e laváveis): lave normalmente com água e sabão. Depois, mergulhe-os por pelo menos uma hora em solução preparada com um copo (200 ml) de água sanitária (hipoclorito de sódio a 2,5%) diluído em quatro copos de água (800 ml).

Sempre dê preferência à água do sistema público de abastecimento. Em caso de desabastecimento, filtre a água e desinfete-a com duas gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro, deixando repousar por 30 minutos. Outra opção é ferver a água por três minutos.

As unidades de saúde distribuem gratuitamente frascos de hipoclorito de sódio a 2,5%, próprio para desinfecção da água. O produto também está disponível em supermercados e farmácias. Em situações de enchentes mais intensas, a Defesa Civil e a Vigilância Sanitária reforçam a distribuição à população.

Lave sempre as mãos antes de preparar os alimentos e antes das refeições.

Painéis da Saúde SP

Com o painel de monitoramento de DTHA, a SES conta com 15 ferramentas interativas e públicas voltadas ao monitoramento de doenças no estado. Esses painéis fazem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas de visualização de dados, e refletem o compromisso da Pasta com a transparência e a melhoria da vigilância em saúde. Todos estão disponíveis no link: https://nies.saude.sp.gov.br/ses.

Transparência

O Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) é uma iniciativa do Governo de São Paulo que reafirma o compromisso da gestão com a transparência. Por meio de painéis de dados, a população pode acessar informações sobre cobertura vacinal, valores pagos pela Tabela SUS Paulista, IGM SUS Paulista, casos de dengue e chikungunya, acidentes com animais peçonhentos e atendimentos realizados nos programas de Saúde Digital Paulista.