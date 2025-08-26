CEU Continental recebe show de lançamento do novo EP da cantora guarulhense Nattali

O anfiteatro do CEU Continental (Rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II) recebe no próximo domingo (31), às 14h, o show de lançamento de Tempo de Ser, novo trabalho autoral da cantora e compositora Nattali. A entrada é gratuita e o trabalho contou com o apoio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (Funcultura).

Disponível em todas as plataformas digitais desde julho, Tempo de Ser reúne quatro faixas inéditas que falam sobre feminismo, autoestima e autoconhecimento. O novo trabalho também é resultado da trajetória de mais de 10 anos da cantora, reconhecida por sua voz doce e presença marcante.

O evento de lançamento é mais que um espetáculo musical, mas uma experiência de conexão e emoção. Cada música é um chamado para estar presente, sentir e se reconhecer. A faixa de abertura, intitulada “Dona”, é um verdadeiro hino à força das mulheres, um convite à reflexão e à reconquista do espaço de fala e liberdade.

“Esse EP nasce no meu melhor momento enquanto mulher. É sobre assumir quem eu sou hoje, com maturidade, coragem e verdade. E poder ser voz para outras mulheres. Tempo de Ser é um grito sereno, mas firme, sobre a importância de se viver o agora”, declara Nattali.

A gravação de Tempo de Ser foi realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (Funcultura).

O EP Tempo de Ser já está disponível em todas as plataformas digitais. Para saber mais sobre Nattali, siga o perfil da cantora no Instagram @eunattali.