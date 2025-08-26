Medalhista de karatê dos CEUs de Guarulhos se prepara para final do Campeonato Brasileiro





Muito treino, bastante dedicação e um sonho: tornar-se uma pessoa melhor, dia após dia. Gabriel de Sousa, de 16 anos, acaba de conquistar medalha de prata no Campeonato Brasileiro Interclubes, na etapa eliminatória na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na categoria Kumite +76 kg. A conquista garantiu a Gabriel vaga para a etapa final da disputa, que acontecerá em João Pessoa, na Paraíba, no mês de outubro.

Gabriel é aluno do professor Marcos Santos nos cursos de Karatê dos CEUs Bonsucesso e Presidente Dutra. Ele também treina aos sábados no CEU Pimentas com o técnico Raimundo Gomes de Almeida, e entre os treinos, as aulas e a musculação, ele soma mais de 15 horas semanais dedicados ao esporte.

Morador do Parque Residencial Bambi, Gabriel conta que vida de atleta não é fácil, pois exige disciplina e foco para não sair da rotina diária de treinos. Ele acorda todos os dias às 5h50 da manhã e percorre cerca de 10 minutos de ônibus até a E.E. Zilda Graça Martins De Oliveira, na Vila Carmela, onde cursa o 2º ano do Ensino Médio. Quando chega da escola, Gabriel ajuda a mãe, dona Francisca, com os afazeres de casa, aprendeu a lavar e passar o próprio quimono, que deve estar limpo para uso nas aulas.

O deslocamento até o CEU Presidente Dutra às segundas, quartas e sextas exige que Gabriel utilize duas conduções. Ir ao CEU Bonsucesso é mais fácil, ele pode ir de ônibus ou fazer o percurso de pouco mais de 4 Km de bicicleta, se não estiver chovendo.

O jovem conta que Pixica, como dona Francisca é conhecida no bairro, o matriculou nas aulas de karatê no CEU Bambi quando ele tinha apenas oito anos e ainda era aluno do ensino fundamental da EPG Manoel Rezende. Foi somente há um ano, quando começou a competir e se destacar na modalidade, que ele começou a pensar na possibilidade de tornar-se campeão. “O sensei sempre nos levava para assistir aos campeonatos e nos encorajava a treinar, e esse é o resultado, me classifiquei no Paulista e agora vou disputar as finais do campeonato brasileiro. Estou muito ansioso”, disse.

Trajetória

Para Gabriel, conquistar uma medalha em Uberlândia é parte de uma trajetória de participações em campeonatos que se intensificaram a partir do último ano. “Claro, ganhar uma medalha é muito gratificante, mas o mais importante é a preparação, o sentimento de conquista, o apoio de pessoas que eu não conheço, ver o sorriso no rosto da família, tudo isso mostra que, dentre vários caminhos, eu escolhi aquele que vai me levar cada vez mais longe”, disse Gabriel, consciente de que a prática esportiva transformou sua vida.

O jovem observa que fazer as aulas de karatê nos CEUs de Guarulhos, assim como os demais cursos oferecidos nas unidades, faz muita diferença na vida dos jovens, pois abre portas e os coloca em contato com novas áreas, outros alunos, muitos funcionários e professores excelentes. Sobre a final na Paraíba, ele espera voltar trazendo conhecimento e ótimas lembranças na bagagem. “Acima de tudo, além de conquistar o pódio, vou dar o meu melhor, estou treinando para isso, espero conhecer outros atletas e ver muita gente boa lutando”.

Alunos dedicados, cidadãos conscientes

Marcos é professor de karatê da rede municipal há seis anos, mas já atua como professor nos CEUs de Guarulhos há 11. Assim como outros cursos na área de esportes, ele acredita que as turmas de karatê têm grande potencial de revelar atletas. “Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, que saibam usufruir dos cursos e cuidar dos equipamentos e do espaço público. Nesse sentido, as competições são uma forma de motivá-los, para que manifestem interesse e foco nas aulas, e se dediquem ao máximo para alcançar o que desejam”, explicou o professor.

Marcos contou também que começou a lutar karatê aos 10 anos e conquistou, por meio do esporte, uma bolsa universitária para cursar Educação Física. Hoje, ele se dedica a ajudar outras crianças e jovens a encontrar na modalidade mais que uma prática esportiva, mas também um modo de vida que exige dedicação, responsabilidade e respeito.

“A ideia é formar cidadãos, utilizar a ferramenta karatê para mexer na vida deles de forma positiva e integral. Por isso, ao final de todas as aulas, falamos sobre o Do Jo Kun, que são regras a serem seguidas pelos praticantes da modalidade, valores que a gente espera que eles absorvam e tenham suas próprias decisões e interpretações para serem pessoas críticas e evoluídas”, ensina.

Marcos destacou ainda a participação das famílias, que são grandes parceiras na realização desse trabalho que, a cada ano, colhe mais e mais frutos. “Os pais procuram as aulas de karatê para que seus filhos aprendam a ter disciplina. Já as crianças querem aprender a lutar. Muitos descobrem que a modalidade ensina sobre respeito e sentem-se acolhidos, outros descobrem que não vão simplesmente colocar as luvas e sair dando porrada, com o tempo, os alunos e os pais constroem grande confiança pelo nosso trabalho e nos apoiam na formação desses cidadãos. A ideia é trazer praticantes com diferentes perfis e idades”.

O professor explica ainda que todo ano são abertas novas turmas de iniciantes, conforme os praticantes sobem de faixa. Há ainda a possibilidade de tentar vagas remanescentes nas turmas mais avançadas do curso durante o ano, bastando procurar a secretaria de alunos da unidade.