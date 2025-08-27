GCM de Guarulhos prende criminoso com documento falso da Polícia Civil

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu nesta terça-feira (26) um homem que portava documento falso de identidade funcional da Polícia Civil, na Vila Leonor.
Agentes da Inspetoria Sul realizavam policiamento preventivo nas proximidades quando abordaram o condutor de uma motocicleta que havia avançado o sinal vermelho no cruzamento da avenida Emílio Ribas com a rua Leopoldo Cunha.
Durante a abordagem, o homem tentou se passar por policial civil apresentando o documento falso, mas foi desmascarado e detido. A motocicleta, um celular e o documento falso foram apreendidos.
