GCM de Guarulhos prende traficante com 3,6 kg de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na noite de terça-feira (26) um traficante com 3,6 kg de entorpecentes no Jardim Irene. Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) patrulhavam a rua Maria Antonieta quando abordaram o criminoso, que tentou fugir ao avistar a viatura. Ele carregava uma sacola e uma mochila com 873 porções de cocaína e 371 de maconha.
Uma pochete também foi apreendida com uma balança digital e R$ 632 em dinheiro. A ação reforça o trabalho da GCM no combate ao tráfico de drogas e na proteção da população de Guarulhos.
