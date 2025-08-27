Prefeitura fortalece competências dos servidores com constantes capacitações





A Escola de Administração Pública (ESAP) da Prefeitura de Guarulhos, integrante do Departamento de Modernização Administrativa da Secretaria de Gestão, divulgou nesta quarta-feira (26) o balanço de realizações do primeiro semestre deste ano, incluindo diversos cursos de capacitação, os quais contaram com a participação de 1.225 servidores.

No mesmo período, a Esap promoveu também projetos e programas especiais em parceria com universidades como o curso de Python, com uso de drones, e o projeto de identificação arbórea do Bosque Maia, respectivamente com a UFABC e a USP, além de participar do Fórum de Cidades Inteligentes em Itaquaquecetuba, como palestrante, entre outras atividades.

Como parte da estratégia de modernização da administração pública municipal, a Esap fortaleceu sua atuação na área de inovação e tecnologia, ofertando seis cursos a 850 funcionários, com destaque para a capacitação no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que contemplou 751 servidores divididos em 26 turmas, seguida dos cursos GuaruGeo – Aplicação e Ferramentas, Inteligência Artificial no Setor Público, Introdução ao QGIS 3.18, oficina de elaboração de projetos e impressão 3D de Tecnologias Assistivas.

Por meio de ensino a distância, a Esap ofertou oportunidades aos funcionários públicos de formações em Atendimento ao Público, Atos Administrativos, Desenvolvimento Gerencial, Gestão do Tempo e Inteligência Emocional, as quais tiveram a participação de 202 trabalhadores.

Alinhados aos desafios da administração pública, três capacitações presenciais foram ministradas a 106 servidores com objetivo de ampliar seus domínios técnicos em processos estratégicos da máquina pública como a de Gestão Documental e Tabela de Temporalidade, Procedimento em Sindicância e PAD, e Programa 5S.

Já para os funcionários que estão prestes a se aposentar, a Esap disponibilizou o Programa de Preparação para Aposentadoria e Desligamento (Prepara), que teve a participação de 67 funcionários. Entre os tópicos discorridos no curso estiveram empreendedorismo, planejamento de vida e transição de carreira, entre outros assuntos.