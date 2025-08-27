Prefeitura realiza ação emergencial no córrego Água Chata e beneficia população do Pimentas

Em virtude do solapamento do talude – terreno inclinado que atua como sustentação – do córrego Água Chata, localizado próximo à Estrada da Água Chata, no Pimentas, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quarta-feira (27) a implantação de tubulação com o objetivo de corrigir o problema.

De acordo com a Regional Pimentas, responsável pela supervisão do serviço, a instalação da tubulação evitará que pedras que se desprendiam do talude caiam no leito do córrego, o que vinha provocando a obstrução do fluxo da água. Para essa tarefa, a equipe conta com o apoio de uma escavadeira hidráulica.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que garantem benefícios diretos à população.