Prefeitura realiza 800 castrações gratuitas de cães e gatos em cinco bairros no mês de agosto





O Castra Pet, veículo da Prefeitura de Guarulhos que leva cirurgias de castração gratuita a cães e gatos com até 20 kg, esteve em cinco bairros da cidade ao longo de agosto. Foram contemplados Jardim Cabuçu, Recreio São Jorge, Centro, Vila Any e Jardim Líbano, com cerca 800 esterilizações realizadas.

O atendimento é totalmente gratuito e visa levar o serviço até os tutores que não podem se locomover com seus animais ou mesmo arcar com os gastos de um procedimento particular. A possibilidade de marcação presencial também atende a quem não tem acesso à internet.

As cirurgias são realizadas no ônibus, que dispõe de recepção, centro cirúrgico e área de recuperação. O CastraPet é operado pelo Departamento de Proteção Animal (Dpan) da Prefeitura. Os próximos bairros atendidos serão divulgados em breve.

Adote

O abrigo do DPAN, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis em Portal Proteção Animal