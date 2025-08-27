Prefeitura anuncia novos pontos de descarte e primeiro caminhão de coleta seletiva 100% elétrico no Dia Mundial da Limpeza Urbana





Em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza Urbana, a Prefeitura de Guarulhos avança na preservação do meio ambiente com a instalação de dois novos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Esta é a fase inicial de testes do projeto, que visa a ampliar o acesso da população à coleta seletiva de forma prática e eficiente.

Os PEVs são estruturas pensadas para facilitar o descarte correto de resíduos recicláveis, como papel, plástico, vidro e metal. A orientação é: jogue apenas o que for reciclável, sempre limpo e seco, evitando a contaminação e assegurando que o material possa realmente ser reaproveitado pelas cooperativas de reciclagem.

Os novos PEVs estão localizados em dois pontos estratégicos da cidade:

Praça Praça Ademar Nunes da Silva, Estrada do Sacramento – Pimentas

Calçadão D. Pedro II – Centro

Para saber quais resíduos são aceitos, tirar dúvidas e acompanhar a rota da coleta seletiva na sua região, acesse o site oficial da Prefeitura:

www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-seletiva

As melhorias incluem a implementação do primeiro caminhão 100% elétrico a serviço da coleta seletiva da cidade, contribuindo para a redução da poluição atmosférica e para a melhoria da qualidade do ar para a população guarulhense.

Neste Dia Mundial da Limpeza Urbana, a Prefeitura reforça: preservação se faz com pequenas atitudes todos os dias. Separe, descarte corretamente e contribua para uma Guarulhos mais limpa e consciente.