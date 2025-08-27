Concessionárias se unem contra todas as formas de assédio às equipes de atendimento em rodovias





A campanha “Assédio, Pare!”, lançada em 2021 pela EcoRodovias, dá um passo histórico este ano. Com o apoio da Melhores Rodovias do Brasil – ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) e suas associadas, o projeto se torna um movimento setorial. O objetivo é claro: coibir assédio sexual, moral, injúria e agressões contra operadores de pedágio e profissionais que atuam diretamente na operação das rodovias. A Ecovias Imigrantes e a Ecovias Leste Paulista, que administram respectivamente o Sistema Anchieta-Imigrantes e o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto já faziam parte do movimento e realizam campanhas sobre o tema há mais de três anos.

Com o lema “Respeito é o único caminho”, as ações incluem peças visuais impactantes com mensagens como “Assédio não é brincadeira” e “Assédio jamais é o caminho”, veiculadas em praças de pedágio, bases operacionais e faixas ao longo das rodovias.

“Nosso compromisso vai além de garantir um ambiente de trabalho seguro. Queremos fomentar uma cultura de respeito em todos os espaços da EcoRodovias. Essa campanha é um chamado à consciência coletiva: assédio não pode ser normalizado e não será tolerado. Respeitar o outro é o mínimo, e é por esse caminho que escolhemos seguir. Unir forças com outras concessionárias amplia o alcance e a força desse movimento”, afirma Cristiane Neiva, gerente de Recursos Humanos da EcoRodovias.

Além da campanha, a EcoRodovias e suas concessionárias têm um protocolo interno de resposta ao assédio, que orienta colaboradores e lideranças sobre como proceder em casos de denúncia: desde o acolhimento da vítima, passando pelo suporte psicológico, até os encaminhamentos formais e jurídicos, quando necessário.

Dia D do Assédio, Pare!

A adesão de outras empresas será marcada pelo Dia D contra o Assédio, a ser realizado em 27 de agosto. A data reunirá atividades setoriais simultâneas em diversas regiões do país, com mensagens da campanha exibidas nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs) das rodovias, distribuição de folhetos, uso de cancelas temáticas e ações de conscientização nas praças de pedágio, além de um manifesto coletivo que será assinado e divulgado nas redes sociais das concessionárias participantes.

“Este movimento demonstra a força e a união do nosso setor em torno de uma causa que vai muito além da operação rodoviária. Nosso objetivo é que cada quilômetro administrado pelas concessionárias seja sinônimo de segurança e respeito, um espaço onde o assédio simplesmente não tenha vez”, destaca Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR.