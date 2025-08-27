Guarulhos permite mulheres desembarcarem fora do ponto de ônibus após às 22h 





Em alusão ao Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), intensifica a divulgação da Lei Municipal 7.510/2016, que garante às mulheres o direito de desembarcar fora do ponto de ônibus entre 22h e 5h.

A medida tem por objetivo principal reforçar a segurança das passageiras no trajeto de retorno para casa. Para exercer esse direito, a usuária deve informar ao motorista ou cobrador o local desejado para o desembarque, desde que esteja dentro do itinerário da linha e em condições seguras de parada do veículo.

O benefício é extensivo para mulheres de todas as idades, acompanhadas ou não de outras mulheres e de crianças de até 12 anos. Já nos casos em que a passageira estiver acompanhada por homens com mais de 12 anos, o desembarque fora do ponto não é permitido.

As denúncias sobre o descumprimento da Lei Municipal 7.510/2016 podem ser feitas pelo telefone (11) 2475 6996.

Agosto Lilás

O movimento Agosto Lilás foi criado em 2006, com a sanção da Lei Maria da Penha, e tem como objetivo alertar a sociedade sobre as diversas formas de violência contra a mulher, divulgar os direitos femininos e fortalecer a rede de proteção.