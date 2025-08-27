Traficante é preso pela GCM com 850 gramas de entorpecentes no Pimentas





Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na terça-feira (26) um traficante com 850 gramas de entorpecentes no bairro dos Pimentas.

Durante patrulhamento preventivo na Estrada do Caminho Velho, próximo à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a equipe avistou dois suspeitos que tentaram fugir com a chegada da viatura. Um deles foi alcançado e, com ele, encontrada uma bolsa contendo porções de cocaína e maconha prontas para venda, além de R$ 42 em dinheiro.

A ação reforça o compromisso da GCM no combate ao tráfico de drogas e na proteção da população guarulhense.