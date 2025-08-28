Núcleo do Idoso celebra Agosto Lilás nesta sexta-feira com diversas atividades





Dentro da programação do Agosto Lilás – o mês de combate à violência contra a mulher -, a Prefeitura de Guarulhos promove nesta sexta-feira (29), diversas atividades para as mulheres com 60 anos ou mais no Núcleo do Idoso (rua dos Jesuítas, 483 – Cidade Satélite). A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, é aberta ao público feminino da melhor idade e visa a promover a reflexão, a orientação e o cuidado por meio do acolhimento às mulheres idosas, reforçando a importância desse mês.

A partir das 8h e se estendendo até 12h, haverá orientação nutricional com uma nutricionista que irá atender as participantes individualmente para uma avaliação com uso de balança de bioimpedância e dieta personalizada. Após às 13h, é prevista uma oficina de beleza sobre cuidados com a pele e maquiagem leve, dicas rápidas de autoestima e bem-estar, por meio de parceria com a Mary Kay.

Haverá também uma roda de conversa com um psicólogo abordando o tema violência doméstica, tipos de violência e como denunciar. Será um espaço para que as mulheres possam discutir, trocar experiências e dicas, se sentirem ouvidas e acolhidas, com foco no fortalecimento de vínculos. Um café coletivo e sorteio de brinde completam a programação especial do local.