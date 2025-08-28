Desenho de aluno da rede municipal vai representar os jogos escolares





Os Jogos Escolares Municipais já têm nova mascote, a onça-pintada Tiana, que foi representada pelo desenho de Andrey Nicollas Santos Regis, de 10 anos, aluno da Escola da Prefeitura de Guarulhos Gabriela Mistral. A escolha do desenho de Andrey foi feita pelos munícipes através do perfil oficial da Prefeitura de Guarulhos no Instagram, em enquete encerrada na segunda-feira (25).

Além do desenho vencedor, a votação também destacou as criações dos alunos Luz Mariana (EPG Pixinguinha), Henrique Barbosa Del Busso (EPG Virgilina Serra de Zoppi) e Laura Cardoso Oliveira (EPG Benedito Vicente de Oliveira). O desenho de Andrey obteve 2.806 votos, um total de 51% dos participantes.

Ao todo, mais de 115 mil alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos se empenharam na elaboração dos desenhos, momentos de muita criatividade, protagonismo e expressão artística em criações autênticas.