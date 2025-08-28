Projeto do Procon Guarulhos leva conhecimento sobre o consumo consciente às escolas





Na última segunda-feira (25) o Procon Guarulhos iniciou o projeto Procon nas Escolas para os alunos do 4º e 5º anos da EPG Vereador Gilmar Lopes, no Jardim Bananal. A iniciativa da Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor é voltada para as instituições de ensino municipais e busca a formação de jovens consumidores mais conscientes, responsáveis e informados.

A proposta tem como objetivo apresentar o Código de Defesa do Consumidor ao público infantojuvenil da rede municipal de ensino, por meio de palestras interativas que utilizam uma linguagem simples e acessível.

Durante as atividades, os alunos tiveram contato com situações práticas e comuns do cotidiano, aprendendo a identificar seus direitos e deveres enquanto consumidores. A ideia é não apenas transmitir conhecimento, mas também incentivar reflexões que possam contribuir para a construção de um mercado de consumo mais justo, transparente e igualitário.

A proposta do Procon Guarulhos é utilizar a educação como uma ferramenta essencial para transformar o futuro e preparar as novas gerações para exercerem seus direitos com consciência e responsabilidade.

Além das palestras, o projeto prevê a entrega de materiais didáticos a estudantes e professores, reforçando o caráter educativo e multiplicador da iniciativa.