Guarulhos celebra Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso com intensa programação neste fim de semana





O último fim de semana de agosto, sábado (30) e domingo (31), é marcado pela Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso, que em 2025 celebra 284 anos de tradição e reafirma-se como uma das mais antigas e simbólicas manifestações culturais e religiosas de Guarulhos. Shows, culinária afetiva, artesanato, exposição, espaço para brincadeiras, cortejos e missas integram a intensa programação do evento com apoio da Prefeitura de Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cultura reforça o papel do território como centro de cultura viva, memória afetiva e resistência popular.

A 284ª edição da tradicional celebração também marca o encerramento das festividades em louvor à padroeira, que tiveram início no dia 3 de agosto com a Festa da Carpição, reunindo fé, cultura e manifestações populares em um grande encontro comunitário, devotos de toda a região e visitantes que reconhecem o valor histórico, afetivo e espiritual do evento.

Destaques da programação

A programação de sábado (30), a partir das 17h, destaca shows da sanfoneira Vera Bianca, do Quarteto Raiz e da cantora e violeira Adriana Farias. No domingo (31), a cantora Mariangela sobe ao palco às 12h e o cantor e compositor Frank Aguiar, às 16h.

A edição também valoriza os saberes e fazeres tradicionais por meio do conceito de Caminhos Sagrados, um percurso simbólico e cenográfico que destaca caminhadas culturais, cortejos, romarias e encontros comunitários como práticas vivas da tradição local.

Neste cenário, a celebração conta com a 24ª Romaria Cultural do poeta e cordelista Bosco Maciel, que acontece no sábado, a partir das 12h. No domingo, às 13h, acontece o cortejo “Viva as Folias e São Benedito”, com a Folia de Reis Anjos da Anunciação, Congada de Santa Ifigênia (Mogi das Cruzes) e Batalhão de Nossa Senhora Aparecida.

A edição de 2025 tem curadoria do folclorista, pesquisador e produtor cultural Diego Dionísio, autor de livros sobre os grupos de tradição da festa e reconhecido por sua atuação na salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro.

Novidade

A 284ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso também traz uma novidade: a cenografia “Céu Mariano – Caminho da Fé”, um percurso de mais de 300 metros que liga o Santuário de Nossa Senhora de Bonsucesso à Capela de São Benedito, com instalação aérea de bandeiras nas cores da padroeira.

Ao longo do trajeto, totens informativos apresentarão a história da Carpição, seus significados, símbolos e importância para a memória coletiva. A festa contará ainda com visitas guiadas e uma exposição especial dedicada ao festejo como expressão cultural viva da cidade.

Centro de Cultura Popular Carpição

Além das celebrações culturais e religiosas dos dias 30 e 31 de agosto, o Centro de Cultura Popular Carpição apresentou ações culturais paralelas, como feira de artesanato e culinária afetiva e a nova edição do projeto Bonsucesso Cultura e Tradição, que no último sábado (23) ofereceu apresentações de música, poesia e manifestações artísticas populares.

Programação

Confira a programação sacro-artística da 284ª Festa de Nossa Senhora do Bonsucesso:

30 de agosto, sábado

9h – Missa e Peregrinação Diocesana da Legião de Maria, Apostolado da Oração e Mães que Oram pelos seus Filhos

11h – Missa e Peregrinação Diocesana da PASCOM

12h – 24ª Romaria Cultural do Bosco Maciel

15h – Missa e Peregrinação Diocesana do Terço dos Homens

17h – Vera Bianca

19h – Missa e Peregrinação da Forania Bonsucesso

20h – Quarteto Raiz

21h30 – Adriana Farias

31 de agosto, domingo – Dia de Nossa Senhora do Bonsucesso

8h – Missa Solene

10h30 – Missa Solene

12h – Show Mariangela

13h – Cortejo “Viva as Folias e São Benedito” – Folia de Reis Anjos da Anunciação, Congada de Santa Ifigênia (Mogi das Cruzes) e Batalhão de Nossa Senhora Aparecida

14h – Missa e Peregrinação Diocesana da RCC, seguida de Procissão

15h – Vera Bianca e Regional

16h – Show Frank Aguiar

18h – Missa de Encerramento e Peregrinação dos Seminaristas da Diocese

O Santuário de Nossa Senhora do Bonsucesso fica na Rua Dona Catharina Maria de Jesus, 99 – Pimentas