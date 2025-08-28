Shoppings de Guarulhos participam da Semana do Cinema com ingressos a R$ 10





Os fãs da sétima arte podem comemorar! Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, o Parque Shopping Maia participa da Semana do Cinema, campanha nacional que oferece ingressos a apenas R$10 em centenas de salas espalhadas pelo Brasil. No Shopping Bonsucesso, a promoção já está disponível desde o dia 21, acontecendo no Circuito Cinemas, onde o público pode conferir os principais filmes em cartaz com o preço promocional.

No Maia, a iniciativa acontece na Cinépolis, com ingressos a partir de R$10 + taxas nas salas Tradicionais e Macro XE, e R$ 29 + taxas nas salas VIP. Em ambos os shoppings, os visitantes ainda podem aproveitar descontos exclusivos na bomboniere, tornando a experiência ainda mais completa.

A ação é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), e está em sua 7ª edição.

A programação pode ser conferida diretamente nas bilheterias ou nos sites oficiais da Cinépolis e Circuito Cinemas.