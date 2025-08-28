Cata-Tralha atende Jardim Paulista e mais quatro bairros neste fim de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (30) e no domingo (31) pelas ruas dos bairros Jardim Paulista, Jardim Moreira, Jardim Betel, Jardim Terezópolis e Jardim Carioca.

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Programação sábado e domingo, dias 30 e 31

Jardim Paulista

Travessa Aimorés, rua Araguacema, travessa Campinas, rua Chui, rua Décio Vilares, rua Guaracy, rua Horácio Manoel Vieira, rua Humaitá, rua Luongo, rua Manoel de Abreu, travessa Mirim, rua Moema, rua Santana, rua Teixeira Mendes, rua Tropical, rua Visconde de Cairu, rua do Bosque, rua do Patriarca.

Jardim Moreira

Rua Aparecida D’Oeste, rua Angra dos Reis, viela Barca, viela Boqueirão, rua Cabo Frio, rua Itaguaí, rua Izuo Morishita, rua Jaroslav Hajek, rua Nisal, rua Nova Iguaçu, rua Parati, rua Sakari Nishi, rua Santa Clara do Oeste, rua São Pedro da Aldeia, rua Vassouras, rua Rubens Alves Tavares, viela Leonar, rua União, rua da Gloria, rua Pica-pau, rua Telma.

Jardim Betel

Rua Galileu, rua Maria de Meneses Costa Lacerda, rua Palmira D’Oeste, rua Três Fronteiras, rua Turmauna, rua Urânia, rua Álvares Florence.

Jardim Terezópolis

Viela Amato, rua Antônio Cardoso, rua Antônio Pohlman, viela Batina, rua Coronel Freitas, rua Dom João, praça Eduardo Riedel, rua Francisco Ribeiro de Barros, rua Hugo Pollman, rua Itapora de Goiás, rua Josefina Riedel de Barros, rua Presbítero Dionísio Fernandes de Almeida, rua Tabatinguera, rua Tereza de Melo Franco Ridel, avenida Transguarulhense, rua Campanema, rua José Raimundo de Oliveira, rua Ampere, avenida André Luiz, rua Felicio Lopes, rua Wanderley leite lima, rua Geishofer.

Jardim Carioca

Rua Dr. Irineu Ansano Baccelli, rua Vere, rua Renascença, rua Jose Lopes Vasque, rua Mariopolis, rua Marcelino Petito, rua Maria Petito, rua Cachoeira Ate N°1970, rua Antonio Nunes Mineiro, rua Das Merces, rua Guairaça, rua Berta Mineiro, rua Dona Rosalina Mineiro, rua Antonia, rua Analice Garcia Ferreira, rua Pauapixuna, rua Essaira, rua Augusto Jose dos Santos, rua Ugo Cingano, rua Sold. Aleixo Herculano Maba, rua Sold. Alcides Maia Rosa, rua Sold. Adelmir Dias dos Santos.