EPG Maria Isabel de Assis promove roda de conversa com famílias de alunos do atendimento especializado





Como parte das atividades da Semana da Pessoa com Deficiência, a EPG Maria Isabel de Assis, no Parque Primavera, realizou nesta sexta-feira (29) uma roda de conversa voltada às famílias dos alunos atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE). A ação destacou a importância do diálogo entre escola e família, pautado no acolhimento, na igualdade de oportunidades e na inclusão social.

O encontro teve início com um momento de acolhimento, no qual os pais puderam se apresentar e compartilhar experiências relacionadas à realidade de cada criança. Entre os temas, a necessidade de conhecer os direitos da criança com deficiência, pois é essencial combater todas as formas de preconceito e discriminação. Assim como garantir uma educação inclusiva e de qualidade, com materiais acessíveis.

A mãe Adriana Santos, relatou sua experiência ao descobrir o diagnóstico de autismo do filho Lucas Lisboa, de 7 anos. A insegurança de que não conseguiria ser uma boa mãe e o medo de como a nossa sociedade reagiria, se as pessoas estariam abertas para compreender o autismo. Já Denise Lemos, mãe do aluno João Henrique Pereira, 6, compartilhou que o filho já é atendido pelo neurologista e iniciará o acompanhamento com uma psicóloga da Unidade Básica de Saúde da região.

As famílias assistiram ao vídeo “Meu Amigo Faz iii” (https://www.youtube.com/watch?v=uyAkjS8cvvI), que trouxe importantes reflexões sobre inclusão e empatia. A exibição fala do livro infantil da autora Andréa Werner, que aborda de forma sensível a diversidade como algo natural e positivo, motivando as crianças a encararem-na. Além disso, a reunião tratou sobre a Lei nº 13585/2017, que trata da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Em 2025, o tema da semana é “Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!”, mobilizando escolas, famílias e a sociedade para uma reflexão sobre o papel da inclusão e o respeito às diferentes formas de deficiência.

Durante a conversa, a coordenadora pedagógica da escola, Marcela Ferreira, ressaltou que a deficiência não define uma criança e nem o seu desenvolvimento, por isso as famílias precisam conhecer os seus direitos. “É gratificante perceber a evolução das crianças e esse assunto é muito reforçado em nossas formações.

A programação também contou com uma dinâmica de integração, em que os participantes confeccionaram brinquedos utilizando com bexiga e farinha, proporcionando momentos de cooperação e afeto.