Prefeitura de Guarulhos realiza programação em referência ao Setembro Amarelo e Setembro Verde





A Prefeitura de Guarulhos realiza uma série de ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e demais serviços da atenção básica para marcar o Setembro Amarelo, voltado à promoção da saúde mental, e o Setembro Verde, que valoriza a pessoa idosa e incentiva o envelhecimento ativo.

A agenda conta com palestras educativas, rodas de conversa, grupos de apoio, oficinas, caminhadas e atividades interativas. Entre os temas estão saúde mental, prevenção da gravidez na adolescência, valorização da vida, esclerose múltipla, doença de Alzheimer e cidadania da pessoa idosa.

No Dia D da campanha, em 18 de setembro, todas as regiões da cidade terão mobilização especial com ações simultâneas nas UBS. Já em 26 de setembro, as unidades irão promover atividades sobre a prevenção da gravidez na adolescência.

Destaques da programação

1/9 (segunda-feira), às 10h: contação de histórias sobre valorização da vida no CAPS III AD – Álcool e Drogas Arnaldo Bravo Brant (rua Joaquim Miranda, 298, Vila Augusta).

2/9 (terça-feira), às 8h30: grupo de boas memórias e palestra sobre o envelhecimento ativo na UBS Jardim Fortaleza (rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza).

3/9 (quarta-feira), às 9h: palestra sobre o papel da família, amigos e comunidade na prevenção ao suicídio na UBS Santos Dumont (rua Rafael Fernandes, 55, Parque Santos Dumont).

9 e 10/9 (terça e quarta-feira), período da manhã: palestra sobre saúde da pessoa idosa na UBS Ponte Grande (rua Oswaldo Agostinho, 17, Vila Fanganielo).

11/9 (quinta-feira), às 10h e às 14h: palestra sobre prevenção ao suicídio e saúde mental na E.E. Doutor José Leme Lopes (av. Acapulco, 26, Água Azul), promovida pela UBS Água Azul. Paralelamente, às 10h30: caminhada em prol da prevenção ao suicídio na rua Domingos de Abreu, promovida pela UBS São Rafael.

16/9 (terça-feira), às 8h30: chá das senhoras com roda de conversa sobre envelhecimento e direitos do idoso, na UBS Bambi (rua Hibisco, 179, Parque Residencial Bambi).

17/9 (quarta-feira), às 14h30: oficina de culinária com produção de bolachinhas doces (adoce sua vida) que será embrulhada num celofane amarelo com mensagens sobre a campanha Setembro Amarelo, no Caps II Infantojuvenil Recriar (rua Michael Andréas Kratz,111, Macedo). Já a UBS Soberana (rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana) realizará ação especial para a população 60+ com exames físicos e vacinação durante todo o expediente.

18/9 (quinta-feira) – Dia D, às 7h: atividade sobre envelhecimento ativo, com alongamento, mobilidade articular e relaxamento, na Academia da Saúde (rua Cabuçu, 456, Cabuçu).

Às 8h: a UBS Paraventi promove caminhada do Grupo Viver Saudável, envelhecimento ativo, no Bosque Maia; enquanto a UBS Aracília promove atividade lúdica envelhecer saudável no local (rua Urucui, 398, Cidade Aracília).

Às 9h: dinâmica “Árvore da Vida” e orientação sobre prevenção do suicídio na UBS Priratininga (estrada Água Chata, 2.131, Água Chata).

Às 10h: aferição de sinais e auriculaterapia na UBS Jardim Jacy (rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Guaracy).

Às 14h: o Ceresi Centro (rua Brasilina, 81, Vila Progresso) realiza sarau e dinâmicas sobre o processo de envelhecimento; no mesmo horário.

Às 14h: a UBS Soberana realiza palestra sobre envelhecimento ativo, doença de Alzheimer e em seguida o Baile dançante para 60+.

Às 14h30: a UBS Flor da Montanha ministra palestra sobre cultura de paz e prevenção ao suicídio na EPG Capitão Gabriel José Antônio.

22/9 (segunda-feira), às 9h: palestra sobre conscientização do Alzheimer na UBS Primavera (rua Gama, 72, Parque Primavera).

23/9 (terça-feira), às 9h: Palestra de prevenção ao suicidio e saúde mental para funcionários da empresa Plasmódia Cabos & Cordas, na Vila Bonsucesso, promovida pela UBS Jardim Álamo.

24/9 (quarta-feira), às 9h: dinâmica Movimenta 60+ para estimular memória, cognitivo e social, associado a aferição de peso e altura, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Estr. do Saboó, 1.179, Parque Santos Dumont).

25/9 (quinta-feira), às 9h: atividade com exercícios de força, reforçando a importância da força muscular na independência, saúde e risco de quedas, na Academia da Saúde (rua Cabuçu, 456, Cabuçu).

Às 9h30: encontro do grupo de terapia comunitária, na UBS São Rafael.

Às 10h: o Campics realiza o tradicional Sarau no Parque sobre envelhecimento ativo e valorização da vida, no Parque Júlio Fracalanza (Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta).

26/9 (sexta-feira), às 9h: roda de Conversa sobre prevenção ao suicídio na UBS Cavadas.

Segundo a Secretaria da Saúde, a proposta é fortalecer a rede de atenção básica como espaço de acolhimento, escuta e orientação, além de aproximar a população dos serviços oferecidos.

A programação completa pode ser consultada diretamente nas UBS de cada região, que seguem à disposição para esclarecer dúvidas e orientar a população.