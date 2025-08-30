Abertura da Olimpíada Colegial Guarulhense acontece neste sábado





A Prefeitura abre oficialmente a maior Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG) da história neste sábado (30). O evento acontece no Espaço Inter, na Ponte Grande, a partir das 9h.

A cerimônia de abertura da OCG, que é a maior e mais tradicional competição estudantil do município e entre as maiores do Brasil, contará com a presença dos representantes das 161 escolas inscritas, além de autoridades e de convidados.

A OCG conta com 18 modalidades: atletismo, basquete, basquete 3×3, capoeira, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez.

Vale ressaltar que esta edição teve inscrição de 11.392 alunos de escolas públicas e particulares da cidade. Os alunos participarão dos jogos que vai até o dia 13 de setembro.