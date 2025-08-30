Oficina de mesa posta na Casa da Mulher oferece bem-estar e possibilidade de renda extra





Uma turma de mulheres assistidas pela Casa da Mulher Clara Maria Haroldo Veloso participou nesta quinta-feira (28) da oficina de artigos de artesanato para mesa posta, no equipamento da Prefeitura de Guarulhos localizado no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso. A aula, que prossegue nesta sexta-feira (29), busca oferecer conhecimento sobre confecção de produtos artesanais como jogo americano, guardanapo, porta-guardanapo e sousplat (disco decorativo sob o prato) para que as mulheres possam comercializar, obter uma renda extra, elevar a autoestima e proporcionar bem-estar.

A iniciativa é da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que ao longo deste mês realizou a atividade em seus outros quatro equipamentos, sob comando da professora voluntária Sandra Lúcia Mendes Valentim.

Para a professora, a hora da refeição é sagrada, sendo importante a comida ser bem-feita assim como a arrumação da mesa deve ser montada com carinho. Com mais de 30 anos de experiência como costureira, Sandra ensinou a cortar os tecidos, escolhê-los, usar o molde, e ainda falou sobre preços e dicas de decoração e personalização de produtos como forma de agregar mais valor.

Morando com a filha e um neto, Maria do Rosário de Fátima, costuma frequentar a Casa da Mulher quando tem oportunidade, pois ajuda no cuidado da criança. Ela gosta de artesanato e já participou de aulas de mosaico e terrário. Diz sentir-se bem fazendo-o e considera importante que as mulheres saiam de casa para socializar e trocar experiência com outras.

Aos 59 anos, a professora aposentada da rede municipal de ensino, Nalva Carvalho de Souza, teve seu interesse despertado para o artesanato após parar de trabalhar. Como atuou em sala de aula por 35 anos, ela agora pretende ocupar o tempo com atividades que despertem prazer.

Anotando em um caderno as informações e dicas da oficina, Nalva revelou que a oficina de mesa posta chamou sua atenção porque está aprendendo corte e costura. Ela pensa em ganhar um dinheiro extra trabalhando com a irmã que é costureira.