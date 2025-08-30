Prefeitura de Guarulhos inaugura Centro Oftalmológico gratuito no Hospital Stella Maris





Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Guarulhos inaugurou o novo Centro Oftalmológico da cidade, em parceria com o Hospital Stella Maris (HSM). O serviço gratuito irá oferecer, a partir da próxima segunda-feira (1°), atendimento para alta e média complexidades, com capacidade para realizar 1.000 consultas, 16.000 exames e 160 cirurgias por mês.

Fundado há 60 anos pela Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, o hospital é reconhecido por seu atendimento filantrópico e dedica-se a oferecer assistência à saúde de qualidade, baseado em valores de humanização e cuidado com a vida.

A inauguração do Centro Oftalmológico amplia o atendimento à saúde da Prefeitura de Guarulhos e reforça o compromisso do Hospital Stella Maris de oferecer cuidado humanizado e de qualidade, um legado das irmãs fundadoras.

Serviço

Centro Oftalmológico Stella Maris

Endereço: Hospital Stella Maris (rua Maria Cândida Pereira, 549, Vila Itapegica)

Horário de atendimento: a partir de 1° de setembro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h