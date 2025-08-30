Projeto Mulheres que Cantam celebra aniversário no Teatro Adamastor na próxima terça-feira





Na próxima terça-feira (2) o Mulheres que Cantam realiza um espetáculo especial em celebração ao aniversário de cinco anos do projeto. A comemoração ocupará o palco do Teatro Adamastor a partir das 19h e, com entrada grátis, contará com apresentações de Aline Rissuto, Tha Cardoso, Nana Araújo, Judy Black e Nyna Ramos.

Os espetáculos, que trabalham a valorização feminina, recebem de três a quatro cantoras e uma poetisa por edição. Desde 2020, quando foi lançado, o programa já levou aos palcos mais de 190 mulheres.

A edição de número 38, que acontece na próxima semana, também conta com a participação especial do Movimento Cultural e Literário (MCL) e do Mulheres Desbravadoras.

Conheça as artistas

Thais Isaura Cardoso é cantora e multi-instrumentista autodidata. Natural de Guarulhos (SP), encontrou na arte uma forma de expressão e cura, trazendo emoção e autenticidade em cada apresentação. Seu sonho é transformar a música em profissão e tocar corações por onde passar. Atualmente, dedica-se a projetos autorais e a gravações caseiras, buscando crescer como artista independente.

Já Nana Araújo, que debuta no projeto nesta edição, mostra sua força com uma voz marcante e cheia de personalidade. Aluna de canto popular na escola de música Projeto Sonoro, vem desenvolvendo suas habilidades vocais há alguns meses e já demonstra grande versatilidade, transitando entre MPB com destaque para a bossa nova, jazz e rock.

Judy Black é cantora, compositora e em breve lançará o aguardado EP “Só eu soul”, com faixas que trazem as influências de Prince, Patrícia Marx, Emily King e outros. Além de sua carreira solo, é diretora geral do projeto Pérolas Negras – O som das manas, que tem como objetivo dar visibilidade para as cantoras negras.

Cantora, intérprete e professora de canto, Nyna Ramos é natural de São Paulo e, desde a infância, encontrou na música sua maior paixão, consolidando no rock sua identidade artística, com influências de nomes como Freddie Mercury, David Bowie, Elis Regina e Rita Lee — esta última inspiração central em sua trajetória. Vocalista de uma banda tributo à rainha do rock brasileiro, já recebeu reconhecimento de músicos que tocaram com Rita. Com formação em canto popular e contemporâneo, além de especializações em pedagogia vocal, une técnica, emoção e performance em sua carreira e em suas aulas.

Serviço

Mulheres que Cantam – 2 de setembro às 19h

Teatro Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo)

Entrada gratuita