Prefeitura de Guarulhos presta homenagem ao Dia do Nutricionista

Neste domingo (31) é comemorado o Dia do Nutricionista, profissional responsável pela promoção e recuperação da saúde humana, que exerce uma função fundamental para a garantia da alimentação e da nutrição adequadas, possibilitando uma melhor qualidade de vida às pessoas. Dezenas deles trabalham na Prefeitura de Guarulhos, nas secretarias de Saúde, de Educação e Desenvolvimento Social e de Proteção e Defesa Civil (SDS).

Um dos locais do nutricionista é o polo Ativação 60+ – projeto da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, que oferece atividade física, de lazer e culturais para a turma da melhor idade em 43 espaços espalhados na cidade. Um deles, no Núcleo do Idoso (Cidade Satélite), recebeu nesta sexta-feira (29) a palestra da nutricionista Maria Adriana Macedo de Souza, formada há dez anos, que orientou os participantes sobre a importância da alimentação balanceada.

Ela também fez avaliações individuais dos idosos com uso de balança de bioimpedância, tirou medidas antropométricas e ofereceu dieta personalizada aos idosos.

Adriana considera necessário transmitir conhecimento e enriquecer as pessoas com informações sobre a importância de se alimentar bem com uma dieta equilibrada rica em fibras e vitaminas, além do cuidado com a escolha e o preparo dos alimentos como forma de prevenção de doenças crônicas, como a hipertensão arterial e o diabetes.

Na administração municipal, nutricionistas são também responsáveis pelo controle de qualidade e elaboração do cardápio de hospitais, de escolas e dos três restaurantes populares, que, diariamente, elaboram uma média de três mil refeições.

Estes profissionais trabalham também no Banco de Alimentos do município – equipamento de segurança alimentar e nutricional que visa a evitar o desperdício de comida e a garantir o direito básico às pessoas em situação de insegurança alimentar. Mensalmente o equipamento recebe cerca de 60 mil quilos de alimentos que são distribuídos às instituições assistenciais credenciadas e outras esporádicas.