Prefeitura realiza série de palestras sobre a Lei Maria da Penha em alusão ao Agosto Lilás





Durante o mês de agosto, em alusão à campanha Agosto Lilás, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres promoveu uma série de palestras com o tema “19 anos da Lei Maria da Penha: Conhecendo Direitos para Romper o Ciclo”. Elas tiveram como objetivo conscientizar a população sobre a importância do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de reforçar a divulgação da Lei nº 11.340/2006, que é um marco na proteção dos direitos das mulheres no Brasil.

As palestras foram realizadas em diferentes espaços da cidade, alcançando públicos diversos. As empresas Trans Tassi e Dimepor, a instituição Casas André Luiz e o CEU Cumbica receberam a iniciativa, que proporcionou momentos de diálogo, reflexão e esclarecimento sobre formas de prevenção, canais de denúncia e a rede de apoio existente em Guarulhos.

O Agosto Lilás é um movimento nacional que tem como propósito mobilizar a sociedade para o combate à violência contra a mulher, destacando a importância da informação como ferramenta fundamental para a autonomia e a garantia de direitos.

Em Guarulhos, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, reafirma seu compromisso em ampliar a conscientização, fortalecer a rede de proteção e promover ações educativas que estimulem a igualdade de gênero e o respeito às mulheres.