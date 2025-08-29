No Dia Nacional de Combate ao Fumo, Prefeitura de Guarulhos orienta sobre os riscos do tabagismo





Nesta sexta-feira, 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, data criada para conscientizar a população sobre os impactos sociais, econômicos, políticos e ambientais causados pelo tabaco. Antecipando a data, a Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e do Departamento de Gestão de Pessoas, realizou na última segunda-feira (25) uma aula especial sobre o tema, ministrada por Sandra Marques, coordenadora estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo no Estado de São Paulo, voltada a profissionais da Secretaria da Saúde.

O tabagismo é reconhecido como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Ele está entre as principais causas evitáveis de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, problemas respiratórios e cardiovasculares, diabetes e hipertensão, além de contribuir significativamente para a mortalidade global.

Durante a palestra, Sandra apresentou dados do Programa Estadual que evidenciam a gravidade do problema: entre tabagistas que buscaram tratamento em 2022 e 2023, 27% relataram ter asma, 21% doença pulmonar obstrutiva crônica, 33% câncer de pulmão, 50% transtorno de ansiedade generalizada e 44% depressão. Ela também destacou o preocupante crescimento do uso de cigarros eletrônicos, narguilés e pods, que afetam principalmente adolescentes e jovens e que podem causar a chamada EVALI, lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico, doença grave que pode levar à morte.

Além dos dados preocupantes, de acordo com o Ministério da Saúde, a dependência do tabaco está diretamente ligada à ação da nicotina, substância que atinge o sistema nervoso central de forma semelhante à cocaína, heroína e álcool, chegando ao cérebro em apenas 7 a 19 segundos. Essa rápida ação explica por que tantas pessoas têm dificuldade em abandonar o cigarro. Apesar disso, parar de fumar traz benefícios quase imediatos ao organismo, perceptíveis já nas primeiras horas sem consumo.

Benefícios ao parar de fumar

Parar de fumar vale a pena em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada pelo cigarro. Veja o que acontece parando de fumar agora:

Após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;

Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no sangue;

Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza;

Após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor;

Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida;

Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora;

Após 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade;

Após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram.

Onde buscar ajuda

Quem deseja parar de fumar pode procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. As UBS contam com equipes multiprofissionais que oferecem acompanhamento, grupos de apoio e tratamento gratuito pelo SUS, que pode incluir adesivos, gomas de mascar, pastilhas e medicamentos como a bupropiona, sempre com acompanhamento médico.