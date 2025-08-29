Prefeitura remove resíduos em vias da Vila Rio de Janeiro





A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou na manhã desta sexta-feira (29) serviços de limpeza e remoção de resíduos em diversos pontos da Vila Rio de Janeiro. As ações foram supervisionadas pela Regional Vila Galvão/Cabuçu.

Na rua Panair, as equipes executaram a limpeza da travessia do córrego dos Cubas, que estava tomada por resíduos como troncos de árvores, madeiras, restos de vegetação, sacolas plásticas, lixo doméstico, entre outros materiais, utilizando uma escavadeira.

Na rua Robru, foram removidos cerca de 10 metros cúbicos de resíduos com o auxílio de uma escavadeira hidráulica. Entre os materiais descartados irregularmente estavam móveis, fios, restos de construção civil e lixo doméstico. Já em um trecho da avenida Salgado Filho, no sentido Vila Rio, foram retirados aproximadamente cinco metros cúbicos de lixo descartados ao lado da via.

Por meio das oito regionais da SAR, o município reafirma seu compromisso com a manutenção e o aprimoramento da infraestrutura urbana, priorizando ações que geram benefícios diretos à população.