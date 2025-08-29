Prefeitura abre inscrições para cadastro de reserva de estagiários de Enfermagem e Pedagogia





Até o dia 8 de setembro (segunda-feira) estarão abertas as inscrições e prova online para o processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários cursando a partir do 1º semestre de Enfermagem e a partir do 2º semestre de Pedagogia, numa iniciativa da Secretaria de Educação (SE) em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A critério da SE, os estagiários cumprirão 30 horas semanais, com seis horas diárias de trabalho, e receberão Bolsa Auxílio no valor de R$ 1.440,00, além de vale transporte (uma passagem municipal de ida e uma de volta).

Para participar, os interessados já podem se inscrever no site www.ciee.org.br a partir desta sexta-feira (29) até as 12h do dia 8 de setembro, incluindo sábados, domingos e feriados, e realizar a prova online.

O processo seletivo para cadastro de reserva será composto de prova objetiva online, divididas em cinco questões de Língua Portuguesa e cinco questões de Conhecimentos gerais. A validade das classificações deste edital será de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva do último processo (Anexo I – Extrato Quadro de Vagas e Cronograma) realizado no ano de sua publicação, podendo ser prorrogado por até igual período.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo foi publicado no Diário Oficial Nº 083/2025-GP, na última sexta-feira (22/08), página 11. Para ler o edital, acesse: https://portaleducacao.guarulhos.sp.