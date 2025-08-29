Evento no Teatro Padre Bento uniu arte e solidariedade





Na noite da quarta-feira (27), o teatro Padre Bento recebeu o espetáculo “Artigos de Quinta, músicas de terceiros para um público de primeira”. Personalidades como os advogados Darci Pannocchia, Eliana Galvão e Denise Jorge, o empresário Marcelo Domenico e o vereador Gilvan Passos, jornalistas Maurício Siqueira e Júlio Abreu, interpretaram textos escritos pelo jornalista e acadêmico Roberto Samuel. Na parte musical, o jornalista Valdir Carleto e o musicista Rodrigo Mota apresentaram variado repertório.

A apresentação ficou por conta do comunicador Júlio Abreu e da jornalista Jéssica Sillva. Além da visão cultural, o evento teve como objetivo arrecadar fraldas para a Maternidade Jesus, José e Maria e alimentos para o Fundo Social de Solidariedade.

Roberto Samuel, que interpretou o último artigo da noite, contou de sua emoção por receber público tão representativo, em benefício de causas tão nobres. “Foi uma noite de primeira”, comentou. Valdir Carleto e Rodrigo Mota agradeceram a participação da plateia e mostraram-se felizes por tornarem sua arte um instrumento para a prática da solidariedade.