Apas Experience Guarulhos reúne supermercadistas, fornecedores e autoridades





A APAS Experience, promovida pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, reuniu supermercadistas, fornecedores, indústria e autoridades na última quarta-feira (27), no espaço Inter, em Guarulhos. O setor supermercadista da região vem apresentando desempenho acelerado e ganhando cada vez mais protagonismo na economia local. De acordo com dados levantados pela APAS, a regional de Guarulhos faturou R$ 15,9 bilhões de reais em 2024.

A programação contou com palestras de destaque: o ex-jogador e medalhista olímpico de vôlei, Tande, falou sobre “Motivação, o Jogo da Vida”, e o jornalista e escritor Marcos Piangers abordou “Protagonismo e felicidade: a mudança que você faz no mundo”.

Para Erlon Ortega, presidente da APAS, o encontro intensifica o fortalecimento do setor. “Reunimos pequenas, médias e grandes indústrias da região, promovendo negócios em Guarulhos. Este é o quinto de quatorze eventos que estamos realizando em todo o Estado de São Paulo. Estou muito feliz de estar aqui e espero que todos façam bons negócios”, afirma.

Visando reforçar o compromisso da APAS com a educação e qualificação profissional e fomentar inclusão no mercado de trabalho, o evento contou com novidades nesta edição. Uma delas foi o stand da Escola APAS, plataforma de capacitação com diversas opções de treinamentos onlines, híbridos e EAD, voltados a atender as necessidades de mão de obra do setor. Também houve um espaço dedicado ao projeto Trampolim, iniciativa do Governo do Estado de SP, que conecta pessoas a vagas de emprego e cursos de qualificação.

Além disso, o público teve acesso a consultorias gratuitas em operação de loja, jurídico e recursos humanos, ministradas por profissionais da APAS. A Prontz, primeiro marketplace de produtos e serviços voltado ao abastecimento de supermercados, também participou como expositor.

O vice-prefeito de Guarulhos, Thiago Surfista, esteve na cerimônia de abertura e destacou o potencial da cidade. “Guarulhos é uma cidade gigante e se sente honrada com um evento dessa natureza. Temos vários desafios, mas também muitas oportunidades para bons negócios. E esperamos que a cidade continue crescendo como tem crescido nos últimos anos”, comenta.

Paulo Sérgio Dias, diretor da Regional Guarulhos da APAS, destaca a importância do evento para as empresas locais. “A APAS Experience foi criada como um espaço de conexão, onde distribuidores, pequenos produtores e indústrias da região têm a oportunidade de apresentar seus produtos aos supermercadistas, fortalecer parcerias e impulsionar negócios. Assim, contribuímos para dinamizar a economia regional, que gera mais de 33 mil empregos diretos por meio dos associados da APAS. É um ponto de encontro essencial entre quem produz e quem abastece”, afirma.