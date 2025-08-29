ACE-Guarulhos lança revista no 20º Café com Negócios na sede da ACM





A Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-Guarulhos) realizou, na noite de quarta-feira, 27/08, a 20ª edição do Café com Negócios, o maior evento de networking e geração de negócios da região do Alto Tietê. A sede da Associação Cristã dos Moços (ACM Guarulhos), no Jardim Zaira, foi palco de uma verdadeira feira de oportunidades, que reuniu mais de 1.000 empresários inscritos, além de lideranças setoriais e autoridades municipais, como o vereador Rafa Marques.

O evento contou com exposição de produtos e serviços, troca de cartões e uma intensa atividade de networking, fortalecendo a rede de relacionamentos entre empreendedores locais. A cada edição, o Café com Negócios reafirma seu papel como ponto estratégico para fomentar parcerias, estimular novos negócios e valorizar a força do setor produtivo guarulhense.

O presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, destacou a relevância da iniciativa para a economia da cidade. “Quero agradecer à minha diretoria pelo apoio e pelo trabalho realizado até aqui. O Café com Negócios começou com apenas 70 participantes, e hoje se tornou esse grande encontro de oportunidades, com mais de 1.000 inscritos e tantos expositores. Nesta noite, muitos empresários sairão daqui com novos parceiros e negócios concretizados. Esse é o DNA da ACE: nossa missão é fomentar conexões e criar cada vez mais oportunidades para quem empreende em Guarulhos”, afirmou.

O secretário executivo da ACM São Paulo, Bruno Fernandes, parabenizou a ACE pelo evento e agradeceu a presença de tantos empreendedores. “Sejam bem-vindos à nossa casa. Não somos apenas uma academia. As atividades ajudam a gente a realizar muitos serviços sociais. Estaremos sempre de portas abertas para vocês. Nossa missão é fortalecer pessoas, famílias e a sociedade”, disse.

Revista mostra conquistas da gestão Silvio Alves

Durante o Café com Negócios desta semana, a ACE-Guarulhos lançou a revista que mostra todas as conquistas da entidade sob o comando do presidente Silvio Alves, desde 2020.

A publicação traz um resumo das ações e projetos colocados em prática durante a atual gestão e foi produzida em parceria com a empresa Mídia Kitcom (CLIQUE AQUI PARA CONFERIR A EDIÇÃO).