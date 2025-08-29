Quatro UBSs funcionam neste sábado pelo programa Saúde Toda Hora





Neste sábado (30), das 8h às 16h, a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atender moradores de diferentes regiões da cidade: Jardim Flor da Montanha, Cidade Martins, Marinópolis e Jardim Jacy.

Quem comparecer poderá realizar consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, retirar medicamentos, atualizar vacinas, colocar as condicionalidades do programa Bolsa Família em dia e solicitar diversos serviços oferecidos pela rede básica. A iniciativa faz parte do programa Saúde Toda Hora, que amplia o acesso da população aos cuidados essenciais também aos sábados.

Assim, seja para renovar receitas ou simplesmente tirar dúvidas com os profissionais, os munícipes encontram uma UBS aberta perto de casa pronta para acolhê-los. Somente consultas médicas e o exame preventivo do câncer do colo do útero, Papanicolau, precisam ser agendados antecipadamente nas unidades ou online, pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Todos os demais serviços são realizados sem a necessidade de agendamento prévio.

Serviço:

UBS Jardim Flor da Montanha: rua Eduardo, 311, Jardim Flor da Montanha

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

UBS Marinópolis: rua Marinópolis, 546, Jardim Presidente Dutra

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Guaracy